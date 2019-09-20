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Polis ile çatışmaya girmişlerdi! Kaybolan 43 öğrenci için önemli gelişme

BBC'nin haberine göre, Meksika Başsavcılık ofisi, 2014'te polis ile girdikleri çatışmanın ardından kaybolan 43 öğrencinin başına neler geldiğinin yeniden araştırılacağını açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 12:29
Polis ile çatışmaya girmişlerdi! Kaybolan 43 öğrenci için önemli gelişme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, meselenin ülke için "açık bir yara" olduğunu ifade etti.

Kaybolan öğrencilerin ailelerine, olayla ilgili tamamen yeni bir soruşturma yapılacağını söyleyen Obrador, bunun "adalet, insanlık ve ayrıca Meksika'nın itibarı ile ilgili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

43 ÖĞRENCİ, ZORLA ARAÇLARA BİNDİRİLİRKEN GÖRÜLMÜŞTÜ

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Soruşturmayı yürüten eski Başsavcı Jesus Murillo Kara, öğrencilerin öldürülüp yakılması emrini "El Gil" lakaplı kartel lideri Gildardo Lopez Astudillo'nun verdiğini kaydetmişti.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

LOPEZ OBRADOR, HAKİKAT KOMİSYONU KURULMASI İÇİN KARARNAME İMZALAMIŞTI

Meksika'da federal mahkeme, geçen yıl haziran ayında, hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.

Meksika, Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile nisan ayında anlaşma imzalamıştı.

Diğer yandan komiserlik, geçen yıl mart ayında da öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu. Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA TUTULAN 24 KİŞİ BERAAT ETMİŞTİ

Meksika İçişleri Bakan Yardımcısı Alejandro Encinas, hafta başında, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 kişinin işkence görmek gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle aklandığını belirterek, bu kişilerden 3'ünün tutukluluk hallerinin başka suçlamalar nedeniyle devam ettiğini kaydetmişti.

Encinas, 2014'teki olayla ilgili şimdiye kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınan 142 şüpheliden 74'ünün serbest bırakıldığını söylemişti.

Guerrero eyaletinde 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmadaki ana şüphelilerden Gilberto Lopez Astudillo, bu ay başında serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:29
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