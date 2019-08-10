Polis hırsızları otobüste yakaladı Kars’ta 28 bin liralık hırsızlık olayını gerçekleştirdikten son otobüsle Diyarbakır’a kaçmaya çalışan hırsızlar otobüste suçüstü yakalandı.

Kars’ta 28 bin liralık hırsızlık olayını gerçekleştirdikten son otobüsle Diyarbakır’a kaçmaya çalışan hırsızlar otobüste suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Organize Sanayi Sitesinde iş yerlerinden toplam 28 bin 500 TL değerinde sigara hırsızlığının faillerini yakalamak için düğmeye bastı.

Kars’ta muhtelif iş yerlerinde meydana gelen 28 bin 500 TL tutarında sigara hırsızlığı ve hırsızlığa teşebbüs olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarda hırsızların kent dışına çıkacağı bilgisi alındı.

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs olaylarını Diyarbakır’dan Kars’a hırsızlık amacıyla gelen Ü.A ve F.T isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri çalmış oldukları sigaralar ile birlikte Diyarbakır’a giden otobüste yakalayarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden ele geçirilen yaklaşık 11 bin TL değerindeki muhtelif markalarda sigara ve para işyeri sahiplerine teslim edilirken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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