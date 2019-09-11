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Polis her yerde onu arıyor! Okuldaki Türk bayrağını indirdi

KKTC'de Akdoğan Belediyesi'nde bulunan bir kilisedeki ayine katılan bir Rum vatandaşı, Dr. Fazıl Küçük İlkokulunun bahçesindeki Türk bayrağını indirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
Polis her yerde onu arıyor! Okuldaki Türk bayrağını indirdi

Olay 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzuklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi. Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gizdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı aldı.

Aynı Rum, daha sonra bahçede direkte asılı olan Türk bayrağına yöneldi. Bayrağın iplerini 10 dakika içinde ara ara gelerek kesip, uzaklaşan Rum, ip kopunca da bayrağı direkten indirdi ve aldı. Bayrak ve Denktaş'ın fotoğrafını alan Rum, okulun duvarlarından atlayarak kayıplara karıştı. Okul yönetimi bir gün sonra bayrağın yerinde olmadığını gördü. Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet ve yetkililer güvenlik kameralarının görüntülerini izledi.

Polis araştırıyor

Görüntülerde, bir şahsın Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını aldığı görüldü. Daha sonra yapılan incelemede bayrağı indiren kişinin bir Rum olduğu belirlendi. Konu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.

KKTC yönetimi olaya karışan Rum'un kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. KKTC yönetimi, Rumlardan yaşanan olay üzerine izahat istedi.

Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet de DHA'ya konuştu. Rumlarda zihniyet değişikliğinin olmadığını savunan Özkaramehmet şunları ifade etti;

Bayrağı alıp kaçtı

"Rumlar, 45 yıl sonra okulumuzun yanındaki Kilise'ye ayine geldi. Okul kapılarımız kapalı olmasına rağmen, Kilise tarafından yaya olarak okula bazı Rumlar geldi. Duvarlardan atladılar. Rumlardan erkek olan şahıs, önce Atatürk panomuzun olduğu köşeye yöneldi. Oradan Atatürk fotoğrafını almaya çalıştı. Ama duvara iyi çaktığımız için fotoğrafı, oradan Atatürk resmini sökemedi. Daha sonra Kıbrıslı Türk liderlerimizin olduğu resimlere yöneldi. Oradan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı alarak cebine koydu. Aynı şahıs, okul avlusunda, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının olduğu direğe yöneldi. Daha sonra 10 dakika boyunca elindeki kesici aletle bayrağın bağlı olduğu ipi kesti. Bunu aralıklarla yaptı. İplerle birlikte bayrağı alıp, kaçtı."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:17
  1. Kilis
  2. Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet
  3. KKTC
  4. türk bayrağı

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