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Aktüel

Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu

Adıyaman’da Ramazan Bayramı’nda yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın için polis seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:14:40 -
Polis haber alınamayan yaşlı kadın için seferber oldu

Adıyaman’da Ramazan Bayramı’nda yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın için polis seferber oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2401. Sokak’taki ikametinde yalnız yaşayan Şefika Canpolat’tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ramazan Bayramı’nı evinde yalnız geçiren Canpolat’ın sağlık durumundan endişe eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının kapısını çaldı. Bir süre sonra dışarı çıkan yaşlı kadın, telefonunun şarjının bittiğini, o yüzden telefonunun kapandığını söyledi. Canpolat, Ramazan Bayramı’nı kutlayan polislere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Polis daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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