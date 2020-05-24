Polis eşliğinde şehitlik ziyareti

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okudu.

Düzce Valiliği sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretine izin verileceğini duyurdu. 1993 yılında İstanbul’da bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Saffet Okumuş’un ailesi Ramazan Bayramı nedeni ile kabir ziyareti için emniyet ekiplerinden yardım istedi. İkametlerinden alınarak Beyciler Mahallesi’ndeki şehitliğe getirilen yakınları mezarlığı ziyaret ederek dua okudu. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde Şehit ağabeyi Saffet Okumuş’un kabrini ziyaret eden Murat Okumuş, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekiplerinden yardım alarak kabir ziyareti yaptıklarını dile getirdi. Şehit yakını Okumuş, “Sokağa çıkma yasağı var olduğu için polis ekiplerinden yardım istedim. Mezarını ziyaret ettim. Annem ve babamın mezarları da burada. Şehit kardeşiyim. Polis ekipleri sağolsun bizi buraya getirdi” dedi.