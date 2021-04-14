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Gündem Polis enseledi! İğrenç paylaşımlarını böyle savundular
Gündem

Polis enseledi! İğrenç paylaşımlarını böyle savundular

Twitter’da 12 Nisan başlığıyla tecavüz tweetleri atanlardan 2 kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Gözaltına alınan H.G. ifadesinde “TT olmak için yaptık” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 07:49:00 -
Polis enseledi! İğrenç paylaşımlarını böyle savundular

Twitter'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.

Sarıyer’de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, “Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik” dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

Polis tek tek arıyor

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların bir çoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşananları ‘sosyal medya terörü’ olarak niteledi.

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