Polis ekiplerinden Sarıkamış'ın turizm potansiyeline katkı için doğa yürüyüşü

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turizm potansiyeline dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.

Polis ekipleri, aileleriyle Sarıkamış’ı çevreleyen sarıçam ormanlarının bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in koordine ettiği yürüyüşte, yaklaşık 12 kilometre yol yürüyen grup, yürüyüş parkurunda çevre temizliği de yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Özer, AA muhabirine, Sarıkamış’ın eşsiz sarıçam ormanları içinde, yaban hayatı, bitki örtüsü, tarihi ve doğasıyla marka bir yer olduğunu söyledi.

Sarıçam ormanlarında yaklaşık 150 kilometre yürüyüş parkuru bulunduğunu ve kamp gibi aktivitelerin güvenli şekilde rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Personelimizle düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüzde farkındalık oluşturmak istedik. Yürüyüş güzergahımız boyunca arkadaşlarımızla çevre temizliği de yaptık. Tabii bu tür yürüyüşler, sağlık, moral, motivasyon ve birliktelik açısından çok önemli. Sarıçam ormanları, vadilerin içinden akan şırıl şırıl dereleri, yani Sarıkamış’ın bu güzelliklerini herkesin gönül rahatlığı ile gezip görmesi lazım. İlerleyen süreçte bu tür sosyal, kültürel, ve doğa etkinliklerini vatandaşlarımızla düzenleyeceğiz."