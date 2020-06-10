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Yerel

Polis ekiplerinden müşteri kılığında baskın

Etiler’de lüks bir villada Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere, polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:58:00 -
Polis ekiplerinden müşteri kılığında baskın

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Etiler'de bulunan lüks bir villada Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G’nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti.

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