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Aktüel

Polis ekipleri şehit yakınlarının isteklerini karşılıksız bırakmadı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan şehit yakınlarının Edirnekapı Şehitliği’ne mezar ziyareti isteklerini karşılıksız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:00:12 -
Polis ekipleri şehit yakınlarının isteklerini karşılıksız bırakmadı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan şehit yakınlarının Edirnekapı Şehitliği’ne mezar ziyareti isteklerini karşılıksız bırakmadı. Şehit ailelerini tek tek evlerinden alan ekipler aileleri önce şehitliğe götürdü, ardından ise tekrar evlerine bıraktı.


Bahçelievler’de ikamet eden şehit yakınları, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Edirnekapı Şehitliği’ne mezar ziyaretinde bulunmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şehit yakınlarını evlerinden alarak Edirnekapı Şehitliğine götürdü. Mezar ziyaretinden sonra ailelerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan ekipler daha sonra tekrar aileleri evlerine bıraktı.

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