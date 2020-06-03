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Aktüel

Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan çocuklarla oyun oynayarak onlara keyifli dakikalar geçirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:06:54 -
Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan çocuklarla oyun oynayarak onlara keyifli dakikalar geçirtti.


Gerçekleştirilen son kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Açıklanan kararlar arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18’e düşürülmesi, 18 yaş altı sokağa çıkma izninin ise tek grup halinde iki güne yükseldiği idi. Kararın açıklanmasının ardından 18 yaş altı sokağa çıkma izni bugün ilk kez gerçekleştirildi.


Sakarya’da sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklar parklara akın etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri parklara akın eden çocukları yalnız bırakmayarak onlarla oyunlar oynadı. Miniklerin çok sevdiği ‘Al satarım, bal satarım’ ve ‘Mendil kapmaca’ oyununu oynayan çocuklar ve polis ekipleri renkli görüntülere sahne oldu.


Polislerle çocukların oyunlarını, aileleri keyifle izledi. Aileler, çocuklarına keyifli dakikalar yaşattığı için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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