0553 313 94 23

Polis ehliyeti olmayan sürücünün yerine geçip bebeği hastaneye yetiştirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotim ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Polis ehliyeti olmayan sürücünün yerine geçip bebeği hastaneye yetiştirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotim ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçları didik didik arayan polis, kucağında bebekle seyreden sürücüyü görünce şoke oldu. Kimliği yanında olmayan sürücünün yerine direksiyona geçen polis, hasta olduğu öğrenilen bebeği doktora götürdü.


2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentin bir çok noktasında çeşitli uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotimler, Beyoğlu Kasımpaşa Ahmet Emin Yalman İlkokulunun önünde uygulama noktası oluşturdu. Hazırlıklarını tamamlayarak denetime başlayan polis, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurdu. İçerisinde kişilerin üstlerini arayan narkotimler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi almayı da ihmal etmeyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpekleriyle de arama yaparak adeta kuş uçurtmadı.



Kucağında bebeğiyle seyreden sürücü şoke etti


Denetimler sürdüğü esnada narkotimlerin dikkatini bir otomobil çekti. İçerisinde baktığında sürücünün kucağında bir bebek olduğunu gören polis, aracı durdurdu. Araçtaki sürücüye, “Sizce güvenli mi?” diye soran polis, “kesinlikle değil ama bırakacağımız kimse yoktu” cevabını aldı. Ardından sürücüyü torunu olduğu öğrenilen bebek ile birlikte araçtan indiren polis, yanında herhangi bir kimliğinin de olmadığını öğrenince ikinci kez şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleri tarafından sürücüye ceza kesildi.



Sürücünün ehliyeti olmayınca bebeği polis hastaneye götürdü


Polisle sürücü arasında diyalog devam ederken hasta olduğu öğrenilen çocuk da ağlamaya başladı. Bunun gören polis memuru, bebeği kucağına alıp bir süre sevdikten sonra sürücü dedesine geri verdi. Ehliyetsiz sürücü yerine direksiyona geçen polis memuru, minik bebeği hastaneye götürdü.



“Okulların etrafında uyuşturucuyla ilgili hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz”


Öte yandan narkotimlerinin uygulaması hakkında konuşan bir veli, “Uygulama çok güzel, çocuklarımız güven altında. Çocuklarımız tek başına okullarına gidip geri gelebilirler. Her açıdan içimiz rahat. Uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği söz konusu, okulların etrafında uyuşturucu ile alakalı hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz. Çünkü bizler devamlı yanlarında olamıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi!
    1. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    2. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    3. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    4. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    5. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    6. British Airways pilotları iki günlük..
    7. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    8. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    9. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    10. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    11. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    12. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    13. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    14. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    15. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    16. Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç..
    17. Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez..
    18. Büyükçekmece Belediyesi okula destek..
    19. Yolcu otobüs seyir halindeyken alev..
    20. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    21. Emniyet'te yeniden yapılanma
    22. Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da..
    23. Kaşıkçı'yı öldüren İnfaz timinin kan..
    24. "BAE Tunus'un ulusal egemenliğini..
    25. Japonya'da tayfun: 1 ölü
    26. Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif..
    27. F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
    28. Başkan Altun’dan eğitime destek
    29. Bu çiftlikte ineklerin bakımını..
    30. Krater gölü kıyısında yatan inekler..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!