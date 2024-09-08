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Yerel Polis düğün magandalarına göz açtırmadı
Yerel

Polis düğün magandalarına göz açtırmadı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 18:23:00 -
Polis düğün magandalarına göz açtırmadı

Kırıkkale'de bir düğünde havaya ateş açan 6 maganda gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti. Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.

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