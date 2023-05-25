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Yerel Polis deprem çocuklarıyla futbol oynadı
Yerel

Polis deprem çocuklarıyla futbol oynadı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 09:52:00 -
Polis deprem çocuklarıyla futbol oynadı

Adana polisi deprem nedeniyle 3.5 aydır çadırda yaşayan aileleri ziyaret edip, çocuklara hediye dağıtıp futbol oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Spor Parkı’nda çadır ve karavanlarda kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Polisler, çocuklarla oyun oynayıp onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra polisler, park içerisindeki halı sahada çocuklarla futbol oynadı.

Ailesiyle yaklaşık 1,5 aydan bu yana çadırda kalan Özlem Küçük, deprem nedeniyle duvarında çatlaklar oluşan evinin “oturulabilir” olduğunun bildirildiğini ancak korktuğu için giremediğini belirtti. Küçük, polislerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Onlara bizleri ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum.

Çocuklarımızı mutlu ettiler. Onlara hediyeler verdiler ve birlikte güzel bir etkinlik yaptılar. Duyarlı vatandaşlarımızdan bu tür etkinlikler bekliyoruz. Hediye olmazsa dahi küçük şeyler çocuklarımızın mutlu olması için yetiyor” dedi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Emir Karademir de polislerin ziyarette bulunup çeşitli hediyeler vermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Şimdi de polislerle onlarla futbol oynuyoruz. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

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