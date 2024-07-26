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Sosyal Medya Polis çevirmesinden kaçmaya çalışan kuryenin açıklaması tepki çekti
Sosyal Medya

Polis çevirmesinden kaçmaya çalışan kuryenin açıklaması tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-07-26 10:26:00 -

İstanbul'da bir motosiklet kuryesi, polis çevirmesinden kaçmaya çalışırken yakalanmasının ardından yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük tepki topladı. Kuryenin, ceza yememek için kaçmaya çalıştığını ifade ederek, kaçmak daha mantıklı geliyor sözleri vatandaşlar arasında şaşkınlık ve kızgınlığa neden oldu.

Polis çevirmesinden kaçarken yakalanan kuryenin açıklamaları şu şekildeydi: "Ceza yazılmasın diye kaçmaya çalıştım. Kaçsaydım arkadan 3-4 bin TL ceza yazabilirlerdi. Kaçamadım 15-16 bin TL ceza yedim. Kaçmak bana daha mantıklı geliyor." Bu ifadeler, kuryenin trafik kurallarına uymak yerine kaçmayı tercih ettiğini ve bu davranışın mantıklı olduğunu düşündü.

Trafik yetkilileri, bu tür kaçış girişimlerinin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için büyük tehlike arz ettiğini belirterek, trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha vurguladı. Kaçış girişimlerinin ceza miktarını artırdığı ve daha ciddi yasal sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, trafikte güvenliğin sağlanması için herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

 

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Vahap Kalyoncu

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