THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Polis bile şoke oldu! Banyodaki ipi çektikçe...

Üsküdar’da ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen narkotik polisi girdikleri evin banyosunda yaptığı aramada, baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekteki poşeti çekince içerisinde çok miktarda "skunk" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:56
Polis bile şoke oldu! Banyodaki ipi çektikçe...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Validebağ’da bir adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine fiziki takip gerçekleştiren tim, belirlenen adresteki binanın önüne geldi. Burada madde satışı yaptığı belirlenen şahsı yakalayan polis, onunla birlikte eve girdi.

Evde ilk olarak salonu arayan polis, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi. Şahsın kelepçelenmesinin ardından salondan banyoya geçen tim, burada da bir süre arama gerçekleştirdi. 

DÜZENEKTEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

 

Banyoda arama yaptıkları esnada baca borusu boşluğu polisin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen tim, boşluktan aşağıya bir ip sarktığını fark etti. İpi yukarıya doğru çekmeyen başlayan polis, uyuşturucu madde dolu poşeti görünce şoke oldu. Düzeneği çözen polis, poşetin içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri ve paralara polis tarafından el konulurken, şahıs da gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:56
  1. İstanbul
  2. yaşam haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den Donald Trump'a bir rest daha: Ticaretin arttırılmasını teşvik ediyoruz
    1. AB'den Donald Trump'a bir rest daha:..
    2. "İP’in tamamen buhar olacağını..
    3. Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi..
    4. Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan..
    5. Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit
    6. AK Parti'den flaş kongre açıklaması
    7. Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı
    8. Ünlü Bursa bıçağında ihracat hedefi 2..
    9. Erdoğan 'rezil ettik' demişti harekete..
    10. Mide kanseri belirtileri nelerdir?
    11. Terör devleti İsrail Gazze'ye..
    12. Usta oyuncu Cüneyt Arkın: Telif..
    13. Islak mendilin zararları nelerdir?
    14. Teröristlere pasaport temin eden zanlı..
    15. Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine..
    16. Gurbetçi gençler Türkiye'de en çok..
    17. Erdoğan talimat verdi, MHP’liler..
    18. Bu hastalık saç yolduruyor!
    19. Karısı zannedip sokak ortasında darp..
    20. Sosyal medyadan terör propagandası: 7..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler