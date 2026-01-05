Polis bekçi maaşları ne kadar oldu? 2026 Emniyet polis bekçi maaşı zamlı oranları kaç TL?

2026 Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından kamu personelinin maaşlarında yapılacak artışlar da netleşti. Bu kapsamda polis ve bekçi maaşları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden hesaplandı. Güvenlik güçleri başta olmak üzere kamuoyunda, “polis bekçi maaşları ne kadar oldu?” ve “2026 zamlı polis bekçi maaşı güncel rakam kaç TL?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon tablosu tamamlanmış olacak. Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın temelini oluşturacak. Toplu sözleşme gereği yapılacak artışın üzerine eklenecek olan enflasyon farkı, yeni yılın ilk maaş ödemelerine yansıtılacak.

2026 ZAMLI POLİS VE BEKÇİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Açıklanan enflasyon verileri sonrası polis ve bekçilerin 2026 yılı için alacağı zamlı maaşlar netleşti. Yapılan hesaplamalarda memur maaş katsayıları ve enflasyon farkı etkili olurken, yeni dönemde geçerli olacak maaşlar da bu doğrultuda belirlendi.

POLİS BEKÇİ MAAŞLARI GÜNCEL RAKAM KAÇ TL OLDU?

Zam sonrası polis ve bekçi maaşları yeniden gündeme geldi. Güncellenen maaşlar; görev yeri, derece, rütbe ve hizmet süresine göre farklılık gösteriyor. Zamlı polis ve bekçi maaşlarına ilişkin güncel rakamlar resmi tablolarla birlikte duyuruldu.

2025 YILINDA POLİS VE BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI?

Bir önceki yıl olan 2025’te polis ve bekçi maaşları, Ocak ayında yapılan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda belirlenmişti. 2026 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte polis ve bekçi maaşlarında 2025 yılına kıyasla artış yaşandığı görüldü.

Polis Akademisi’nden mezun olarak göreve yeni başlayan polis memurlarının maaşları 2025 yılında dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2025 yılı itibarıyla mesleğe yeni başlayan polis memurlarının maaşlarının 56.000 TL ile 58.000 TL aralığında olduğu belirtildi. Söz konusu rakamlar, görev yeri ve medeni duruma göre değişiklik gösterebiliyor.

2026 yılı için yapılan hesaplamalarda ise açıklanan enflasyon verileri ve memur maaş katsayıları doğrultusunda, yeni başlayan polis memurlarının maaşlarının 65.000 TL ile 68.000 TL seviyelerine ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin maaşları da 2025 yılı içerisinde yapılan zamlarla yeniden düzenlendi. 9/1 kademedeki bir bekçi, 2025 Ocak ayında yapılan zam sonrası 48.560 TL maaş almaya başlamıştı.

2025 Temmuz ayında açıklanan yüzde 10,06 oranındaki enflasyon farkı ile birlikte memur maaşlarında yeni bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 47.520 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22.615 TL olarak belirlendi.

Açıklanan enflasyon farkı dikkate alındığında, 9/1 kademedeki bir Çarşı ve Mahalle Bekçisinin maaşına 7.560 TL zam yapıldığı görüldü. Böylece temmuz zammı sonrası bekçi maaşı 56.120 TL seviyesine yükseldi.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte polis ve bekçi maaşları, 2025 yılı içerisinde enflasyon farkları doğrultusunda güncellenmiş oldu.