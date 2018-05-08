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Polis Başmüfettişi'nden ByLock çıktı!

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, emekli polis başmüfettişinden Göç İdaresi Uzmanı'na, doktordan öğretmene kadar değişik meslek gruplarından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. ByLock yazışmalarından tespit edilen örgüt şüphelilerinden arasında polis başmüfettişinin'de bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

08 Mayıs 2018 Salı 00:01
Polis Başmüfettişi'nden ByLock çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı kullanıcılarına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt şüphelilerinin ByLock yazışmalarının incelenmesinden aynı programı kullanan 52 isim daha tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, aralarında, 1'inci sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi A.B. ile İl Göç İdaresi uzmanı, doktor, öğretmen, mühendis ve eczacıların da bulunduğu 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden kamuda çalışanların tamamının 2015 ve 2016 yıllarında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden ihraç edildikleri öğrenilirken, polis başmüfettişi A.B.nin ise 2103 yılında emekli olduğu belirlendi.

Tespitlerin ardından savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere 25 ilde sabah saatlerinde 84 adrese baskınlar düzenleyip 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekiplerin gözaltına aldığı şüpheliler arasında öğretmen, doktor, eczacı ve 1'inci sınıf emekli polis müdürü A.B.nin bulunduğu öğrenilirken, yine bir çok öğretmen, eczacı, doktor, mühendisi ile İl Göç İdaresi uzmanından oluşan 35 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 00:01
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