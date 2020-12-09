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Yerel Polis baskın yaptı! Karşılaşılan görüntü pes dedirtti
Yerel

Polis baskın yaptı! Karşılaşılan görüntü pes dedirtti

İstanbul Şişli'de bir iş yerine yapılan baskında, olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:46:00 -
Polis baskın yaptı! Karşılaşılan görüntü pes dedirtti

İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu.

"Üretim ya da deney" iddiası

Kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde kutular içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü.

Kediler bakım evlerinde

Kediler, Emniyet, il tarım müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, kısırlaştırıldıktan sonra gönüllüler işbirliğiyle besleme noktalarında koruma altına alınacak.

 

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