Polis baskın yaptı! Karşılaşılan görüntü pes dedirtti
İstanbul Şişli'de bir iş yerine yapılan baskında, olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu.
İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu.
"Üretim ya da deney" iddiası
Kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde kutular içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü.
Kediler bakım evlerinde
Kediler, Emniyet, il tarım müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, kısırlaştırıldıktan sonra gönüllüler işbirliğiyle besleme noktalarında koruma altına alınacak.