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Yerel Polis baba ehliyetsiz oğlunu ihbar etti
Yerel

Polis baba ehliyetsiz oğlunu ihbar etti

Konya'nın Ilgın İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan bir polis memuru, ehliyetine el konulan oğlu Ahmet A'nın (24), otomobiliyle il merkezine doğru seyir halinde olduğunu meslektaşlarına bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 07:41:00 -
Polis baba ehliyetsiz oğlunu ihbar etti

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında, Ahmet A, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lale Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA’nın haberine göre yaralanan sürücü ile araçta bulunan Y.A. (17), A.S. (17), H.Z. (17) ve S.K. (19) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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