Polis aracına bomba yerleştiren teröristlerden itiraf geldi

Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 terörist gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

Ne olmuştu?

Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.