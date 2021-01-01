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Yerel Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var
Yerel

Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Mecidiyeköy'de yağışlı hava nedeniyle polis aracı kaza yaptı. Olayda 2 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:58:00 -
Polis aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza, D-100 karayolu Mecidiyeköy yol ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Topkapı istikametinde ilerleyen trafik polisi, havanın yağışlı olması nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, çelik bariyerlere saplandı. Kazada iki polis memuru yaralandı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki polis ambulans ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı duyarak olay yerine çok sayıda polis geldi. Polisler, yaralı arkadaşlarının hayati tehlikesinin olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol kaza yapan polis aracının çekilmesiyle normale döndü.

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