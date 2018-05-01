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Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti, olayın ardından bambaşka bir konu çıktı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:03
Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti, olayın ardından bambaşka bir konu çıktı

Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar  alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini  sorgulayan polis ekipleri, çiftin Antalya'da yürütülen FETÖsoruşturması  kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet  Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:03
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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