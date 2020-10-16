  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Polinas, koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti
Ekonomi

Polinas, koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, Kovid-19 virüsünü yüzde 99,2 seviyesinde yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üretti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:32:00 -
Polinas, koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

Bakteri ve virüslere karşı etkili olduğu yüzyıllardır bilinen gümüş iyonu içeriğine sahip ve “BOPP AB1F1/30µ” ismiyle tescillenen film, salgınla mücadelede önemli bir gelişme olarak görülüyor. Polinas’ın daha önce ambalaj sektörü için kullanıma sunduğu, virüs ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan film, Ankara’da Kovid-19 testlerinin gerçekleştirildiği Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’nde incelendi. Laboratuvar sonuçlarına göre koruyucu filmin, ilk beş dakika sonunda yüzde 71,8, iki saat sonunda yüzde 90 ve 24 saat sonunda yüzde 99,2 seviyesinde Kovid-19 virüsünü öldürdüğü tespit edildi. Polinas CEO’su Faik Önaldı, bakteri ve virüse karşı etkinliği laboratuvar ortamında da kanıtlanan koruyucu filmin sağlık ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulacağını kaydetti. Önaldı şunları söyledi: Koruyucu filmimiz salgınla mücadelede eldiven, gıda ambalajı, catering ekipmanı gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Anti-Kovid-19 filmimiz ambalajlar üzerinde koruyucu katman görevi üstlenecek. En önemlisi de pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarının giydiği eldivenlerin üzerine ilave bir eldiven olarak üretilmesi durumunda etkili bir koruma sağlayacak. Bu filmimiz sayesinde pandemiyle mücadelede yeni bir cephe açacağımıza inanıyorum.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül tarafını seçti!
Siyaset

Abdullah Gül tarafını seçti!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' tweetiyle ilgili yorumda bulundu. Gül, "Bunu çok ..
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı
Aktüel

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Bey..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay