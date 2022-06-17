Polikistik over sendromu nedir? PCOS belirtileri nelerdir? PCOS doğurganlığı nasıl etkiler?

Polikistik Over Sendromu nedir?

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over, adet düzenliği ile birlikte kendini belli eden, buna ek olarak kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi pek çok şikayetin oluşumuna neden olan bir kadın hastalığıdır.

PCOS doğurganlığı nasıl etkiler?

Kadınlar bu sendromu merak ediyor. PCOS belirtileri nelerdir? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, Polikistik Over Sendromu (PCOS) kadınlarda infertiliteye neden oluyor mu, sizler için anlattı.

Kadınlar bu sendroma dikkat etmeli! PCOS doğurganlığı nasıl etkiler? PCOS belirtileri nelerdir?

Son yıllarda görülme sıklığı artan "Polikistik Over Sendromu (PKOS)", doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı ve aynı zamanda bir endokrin hastalıktır. PCOS doğurganlığı nasıl etkiler? Kadınlar bu sendromu merak ediyor. PCOS belirtileri nelerdir? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, Polikistik Over Sendromu (PCOS) kadınlarda infertiliteye neden oluyor mu, sizler için anlattı.

Kadınlar bu sendroma dikkat etmeli! PCOS doğurganlığı nasıl etkiler? PCOS belirtileri nelerdir?POLİKİSTİK OVER SENDROMU KADINLARDA İNFERTİLİTEYE NEDEN OLUYOR MU?

Polikistik over sendromu (PCOS), hormonal dengesizlikleri ve metabolizma problemlerini içeren bir durumdur. Bu durum yumurtalıkları etkiler, ancak mutlaka infertilite (kısırlığa) yol açmaz. Hamile kalabilirsiniz. Bununla birlikte, PCOS infertilitenin yaygın bir nedenidir. Araştırmalar, PCOS'un üreme çağındaki kadınların yüzde 5-13'ünü etkilediğini gösteriyor, ancak tedavi edilebilir.

PCOS doğurganlığı nasıl etkiler?

PCOS'lu kişilerde aşağıdakilere yol açabilecek hormonal bir dengesizlik vardır:

Androjen adı verilen yüksek hormon seviyeleri

Yumurtalıklarda küçük, ağrısız, içi sıvı dolu keseciklerin oluşumu

Yumurtalıkların dış kabuğunun kalınlaşması

Kanınızdaki yüksek insülin seviyeleri

Bunların hepsi yumurtlamayı engelleyebilecek koşullardır. Bunun olduğuna dair diğer bir işaret ise düzensiz adet dönemlerdir. PCOS'lu kişilerde infertilite prevalansının yüzde 70 ila 80 arasında olduğu düşünülmektedir.

PCOS belirtileri nelerdir?

PCOS'un belirti ve semptomları genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Şunları içerebilirler:

-Yüzde veya erkeklerin tipik olarak saça sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu diğer yerlerde aşırı saç büyümesi

-Saç derisinde inceltme

-Yağlı cilt veya şiddetli akne

-Boyunda veya koltuk altlarında cilt etiketleri

-Özellikle boyunda, kasıkta veya göğüslerin altında kalın, koyu cilt lekeleri (acanthosis nigricans)

-Kilo alımı veya kilo vermede zorluk

-Kanınızda yüksek insülin seviyelerine yol açan insülin direnciniz de olabilir. Tedavi edilmezse, bu tip 2 diyabete yol açabilir. Doğurganlık sorunlarınız olduğunu düşündüren belirtiler arasında adet düzensizliği veya adet olmaması sayılabilir. Düzenli olarak veya hiç yumurtlamıyor olabilirsiniz.

PCOS'lu kadınlar için doğurganlık tedavileri

Şu anda PCOS için bir tedavi yoktur, bu nedenle tedavi ve yönetim hedefe bağlıdır. PCOS'un neden olduğu infertilite için tedavi, herhangi bir yumurtlama sorununun düzeltilmesini ve insülin direnci gibi metabolik sorunların üstesinden gelinmesini içerir.

Hormonal doğum kontrol hapları hamile kalmak istemeyenler için yardımcı olabilir. Yumurtlamanıza ve gebe kalmanıza yardımcı olacak tedaviler vardır. Ayrıca adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olmak ve PCOS ile ilişkili düzensiz dönemleri olan kadınlarda endometriozise karşı koruma sağlamak için kullanılabilir. Doktorunuz muhtemelen önce bazı temel sağlık önlemleri önerecektir.

Vücudunuz için sağlıklı bir kiloyu korumak, menstrüasyonu düzenlemeye ve kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle sağlıklı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz hayati önem taşır.

Ameliyat

İlaç tedavisine yanıt vermediyseniz, pratikte nadiren yapılsa da laparoskopik yumurtalık delme adı verilen bir ameliyat türü bir seçenek olabilir. PCOS, yumurtalıkların dış kabuğunu kalınlaştırabilir ve yumurtlamayı engelleyebilir. Bu prosedürde, cerrah birkaç küçük kesi yapacaktır.

Minik bir insizyon yoluyla, iç organlarınızı görüntülemek için bir laparoskop kullanılacaktır. Daha sonra yumurtalık yüzeyinde birkaç delik açmak için lazer veya ince bir iğne yerleştirilecektir. Bu genellikle 6 ila 8 ay boyunca yumurtlamayı eski haline getirir. Genellikle ayakta tedavi prosedürü olarak genel anestezi altında yapılır. Sonuçlar kalıcı değildir.

Diyet ve egzersiz

Sağlıklı bir diyet, herkes için genel sağlık için önemlidir. Ancak tüm temel besinleri sağlayan düşük kalorili, düşük karbonhidratlı bir diyetin PCOS'lu kişilerde insülin duyarlılığını ve doğurganlığı önemli ölçüde iyileştirdiği söylenir. Haftada 3 kez en az 30 dakika orta dereceli egzersizi hedeflemek de faydalıdır.

PCOS semptomlarınız varsa, teşhis ve tedavi için doktorunuza danışın. Bebek sahibi olmak için, PCOS tedavisine ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur. Tıbbi müdahale ile PCOS'a bağlı doğurganlık sorunu yaşayan birçok kişi gebe kalabilmektedir.