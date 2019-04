Polikistik Over Sendromu hamile kalmaya engel midir?

Polikistik over sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu (PKOS), yumurtalıklarda sürekli kist benzeri dokuların oluşmasını ifade eden bir rahatsızlıktır. Çocuk sahibi olamamanın en yaygın sebeplerinden biri sayılan ve halk arasında çocuk sahibi olmaya engel olarak bilinen polikistik over sendromu gerçekten de hamile kalmaya engel mi? İşte polikistik over sendromu hastalığı hakkında merak edilenler...

Polikistik over Sendromu (PKOS) nedir?

Polikistik Over Sendromu (PKOS), yumurtalıklarda sürekli kist benzeri dokuların oluşmasını ifade eden bir rahatsızlıktır. Hormonal dengesizliklere bağlı olarak ortaya çıkan PKOS, adet döngüsünde düzensizlikler, vücutta tüylenme, kilo verememe ve benzeri belirtilerle kendini gösteriyor. Hamile kalmayı da güçleştiren hastalık doğru tedavi ile müdahale edildiğinde kontrol altına alınabiliyor.

Sebebi tam olarak bilinemese de, polikistik over sendromunun genetik olabileceğine dair bazı bulgular mevcuttur. Yumurtalıklarda gereğinden fazla salgılanan androjenler (erkeklik hormonları) nedeniyle oluşan sendromun insülin üretimi ile de doğrudan ilişkisi olduğu biliniyor. Kanda normalden fazla salgılanan insülin, androjen fazlalığına neden olarak yumurtalıkları etkiliyor ve polikistik yumurtalıklarda sağlıklı yumurta gelişimi engellenmiş oluyor.

Polikistik Over Sndromu için kilo vermek ne derece etkilidir?

Hepsinde olmasa da, polikistik over sendromuna sahip kadınların birçoğunda aşırı kilo alma sorunu da görülebilmektedir. Sendromun varlığı aynı zamanda insülin direncini de etkilediği için vücut insülini gerektiği gibi işleyemiyor ve bu da aşırı kilo alımı ile sonuçlanabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, sahip olunan kilonun %5 ila %10’u civarında kilo vermek, yumurtlama döngüsünün yeniden düzene girmesini kolaylaştırabiliyor. Ancak fazla kilolu olmamanıza rağmen polikistik over sendromunuz varsa, kilo vermek de durumunuzu değiştirmeyecektir. Bu durumda doktorunuzla görüşüp insülin direncinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

Sağlıklı beslenme ve egzersizin yararları

Polikistik over sendromu olan kadınların sağlıklı bir beslenme programı oluşturması oldukça önemli. Hem aşırı kilo alımından kaçınmak için, hem de vücudun insülin dengesini sağlamayı kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek, şekerli ve paketli gıdalardan uzak durmak, düzenli olarak egzersiz yapmak gerekir. Özellikle hamile kalmaya çalışıyorsanız, sağlıklı beslenme ve egzersiz uzun vadede polikistik over sendromundan bağımsız olarak da size birçok fayda sağlayacaktır.

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar etkili olabiliyor

Doktorunuz polikistik over sendromuna bağlı olarak insülin direncinizi de inceledikten sonra, diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlarla bir tedaviye başlamanızı önerebilir. Bu tarz ilaçlar kilo vermenizi, adet döngülerinizin yeniden düzene girmesini kolaylaştırabilir, gebelik tedavisinde kullanılan bazı doğurganlık ilaçlarının etkisini iyileştirebilir ve gebelikte de düşük riskini azaltabilir. Doğru tedaviyi aldığınızdan emin olmak için birden fazla doktorla görüşmeyi tercih edebilir, güvendiğiniz bir hekimle uygun bir tedavi planı yapıp, bir yandan da sağlıklı bir beslenme ve egzersiz programı oluşturarak hamile kalma şansınızı arttırabilirsiniz.

Polikistik Over Sendromu hamile kalmaya engel midir?

Hormon takviyeleri ve yumurtalıkların uyarılarak daha fazla ve sağlıklı yumurta üretmesini sağlayan tedavileri de içeren tüp bebek tedavisi, oldukça gelişmiş ve başarı oranı yüksek bir hamile kalma yöntemidir. Polikistik over sendromu tedavisi görmüşseniz ve hala doğal yollarla hamile kalmakta zorlanıyorsanız, bir tüp bebek uzmanına danışarak neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. Polikistik over sendromuna sahip birçok kadın, tüp bebek yöntemi ile hamile kalabilmektedir.

Tıbben sebebi tam bilinmemekle birlikte ,üreme çağında olan yaklaşık her 4 kadından birini etkileyen ve çok sık görülen kadın endokrin bozukluklarından birisi olan "Polikistik over sendromu" hakkında merak ettiklerinizi Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tansu Küçük'e sorduk. İşte aldığımız yanıtlar..

Polikistik Over Sendromu'nun belirtileri nelerdir?

Polikistik Over Sendromu’nun belirtileri kadından kadına değişmekle birlikte şunlar olabilir:

Anovulasyona (yumurtlamamak) bağlı infertilite

Seyrek ve düzensiz adet kanamaları

Hirşutizm ( yüz, göğüs, karın, sırt, parmaklarda tüylenme)

Yumurtalık kistleri

Akne, yağlı cilt, saçta kepeklenme

Özellikle karın bölgesinde yağlanma, ve obezite

Saçta erkek tarzı kelleşme ve saç tellerinde incelme

Boyun, kol, göğüs veya uylukta koyu renkli, kalınlaşmış deri bölgeleri

Pelvik ağrı

Anksiyete ve depresyon

Uyku apnesi

Polikistik Over Sendromu ne gibi sorunlara yol açıyor?

Jinekolojik problemlere ek olarak Polikistik Over Sendrom’u bir genel sağlık sorunu da oluşturuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tansu Küçük bu sendromun yol açtığı diğer sorunları şöyle sıralıyor:

Polikistik over sendromlu kadınların yüzde 50 den fazlasında 40 yaştan önce diyabet ya da şeker metabolizması bozukluğu ortaya çıkıyor.

Kalp krizi riski Polikistik Over Sendromlu kadınlarda yaşıtı diğer kadınlardan 4-7 kat daha fazla tespit edilmiş.

Hipertansiyon riski daha fazla oluyor.

Polikistik over sendromlu kadınlarda LDL kolesterol (kötü kolesterol) daha yüksek, HDL kolesterol (iyi kolesterol) daha düşük oluyor.

Polikistik over sendromlu kadınlarda uyku apnesi daha sık görülüyor.

Ayrıca polikistik over sendromlu kadınlarda anksiyete ve depresyon daha ortaya çıkıyor.

Polikistik over sendromlu kadınlarda endometrial hiperplazi (rahim içinin aşırı kalınlaşması ve hücre anormalliklerinin başlaması) ve kanser (rahim kanseri) riski daha fazla oluyor

Polikistik Over Sendromu'nda kimler risk altındadır?

Prof. Dr. Tansu Küçük ergenlik çağından başlayarak tüm kadınların risk altında olduklarını belirtiyor. Menopoza girildiğinde adet düzensizlikleri sahneden çekiliyor ama sağlık sorunları ve riskleri devam ediyor, hatta kadının yaşlanması ile birlikte daha da artıyor. “Nedeni tam da bilinmeyen bu hastalığın daha ergenlik çağındaki kız çocuklarında önlenmesi gerekiyor. “ uyarısında bulunan Prof. Dr. Tansu Küçük, “Bu amaçla beslenme düzeni, fast food alışkanlığına kesinlikle izin verilmemesi, TV başında oturmasına izin verilmemesi, hareketli oyunlar oynaması, hazır paketli gıdalardan kaçınılması çok önemli. Bu şekilde kilo kontrolü yapılamıyorsa oral antidiyabetik tedaviye başlanabiliyor” diyor.