Poğaçaların maya kokmaması için ne yapılabilir?

Poğaçalar, evdeki herkesin severek yediği, misafire gururlar ikram edilen, pratik ve lezzetli yiyeceklerdir. Sabahları işe giderken mutfaktaki poğaçalardan bir iki tane alıp, işyerinde çayla birlikte yiyerek güne başlamanın keyfi bir başkadır. Poğaçalar, her ne kadar pratik lezzetler olsa da, kimi zaman yenilirken içinden yükselen maya kokusu, bütün bu keyfi yok edebilir.

POĞAÇALAR MAYA KOKMASIN

Mayalı poğaça yapılırken, mayanın uygun şekilde canlandırılması ve gerektiği süre kadar beklemesi şarttır. Vaktinden önce diğer malzemelerle karıştırılan maya, çalışmaya yani üremeye devam edeceğinden, kendine has kokusunu yaymaya devam edecektir. Bu da diğer tüm malzemelere sinecek ve yerken kokmaya devam edecektir.

Maya; aslında bir tür yararlı bakteridir. Siz mayalı yiyeceğinizi hazırlarken, onu süt ve şeker işe besleyerek, uyandırmış ve üremesini başlatmış olursunuz. Oldukça hızlı çalışan yani üreyen maya, bir noktadan sonra duracaktır. Bu yüzden, üremesi için gerekli süreyi beklemeli, ondan sonra diğer malzemelerle karıştırmalısınız. Bu sürenin yeterince geçtiğin anlamanın yolu ise; kâseye koyduğunuz mayayı şeker ve sütle karıştırdıktan sonra beklemeye başladığınızda, köpürmeye başlaması ve köpürmenin durmasıdır. Köpürme azalmaya ve durmaya başladığında, yeterli olgunluğa ulaşmıştır, daha fazla bekletirseniz bu seferde hamura faydası olmayacaktır.

MAYA KOKMAYAN POĞAÇA İÇİN PÜF NOKTALARI

Yaş mayalar, uzun süre çalıştığı için, poğaça gibi çabuk pişen ürünlerde kullanılmamalı. Poğaça yapmak için, kuru toz maya daha uygundur. Bir miktar ılık sütle şeker karıştırılarak, toz maya içine katıldığında, en güzel sonuç alınmaktadır. Hamur mayalanıp, poğaçalar yapıldıktan sonra, yağlanmış tepsiye dizildikten sonra da mayalanmaya devam edeceğinden, yaklaşık yarım saat kadar beklemek, ondan sonra fırına almak, hem hamuru daha güzel yapar hem de kokuyu e aza indirir.

Yumurta gibi malzemeler, mayanın çalışmasını yani üremesini devam ettireceğinden, mayayla olabildiğinde direkt temasından kaçınmalı, tüm malzemelerin karıştırılması sırasında karşılaştırılmalıdırlar. Kullanılan malzemelerin, mutlaka taze olması gerekmektedir. Örneğin, taze olmayan yumurta, mayanın çalışmasını olumsuz etkileyeceğinden, kokmasını hatta kötü kokmasını sağlayabilir. Özetle; mayalı poğaça yapılırken, acele edilmemeli, yeterli sürelerde beklenmeli.