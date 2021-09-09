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Sağlık Poğaça ve simit yemeye devam ederseniz vücudunuzda ne mi olur? İşte cevabı...
Sağlık

Poğaça ve simit yemeye devam ederseniz vücudunuzda ne mi olur? İşte cevabı...

Kahvaltı yapmak yerine sabah öğününü poğaça ve simit türü yiyeceklerle geçiştirenlere uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah tüketilen poğaça ve simit gibi yiyeceklerin vücuda fazladan şeker ve yağ yüklediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 16:47:00 -
Poğaça ve simit yemeye devam ederseniz vücudunuzda ne mi olur? İşte cevabı...

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu. Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı.

Vücutta şeker birikimine sebep oluyor

Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi.

Diyetisyen Çelakıl, yaptığı deneysel ile gizli şeker kaynağı olan ürünlerin tehlikeye yol açtığını gözler önüne serdi. Bir poğaçada bulunan 10 küp şekeri su dolu bir bardağın içerisine koyan Diyetisyen Çelakıl, suda oluşan tortunun aynısının kanda da oluştuğunu belirtti.

Poğaça yiyen kişilerin vücudunda oluşan yağ oranını gösteren replikayla örnek veren Diyetisyen Çelakıl, “Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur” dedi.

 

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