Tam tarifinde yumuşacık ve yoğurtlu bu tarifi kaçırmayın! Aralarına sürdüğünüz yağ ve mayalama saatleri sayesine tel tel yiyeceğiniz enfes bir lezzet. Poğaça hamuru nasıl yapılır? Yoğurtlu poğaça nasıl yapılır? İşte detaylar...

Bu tarifin yoğurdu sayesinde mayasıçok güzel tutacak. Dilerseniz içli, dilerseniz de tarife uyarak tel tel ayrılan enfes poğaçalar hazırlayın. Mayasının gelmesine ve yavaş yavaş pişirmeye özen gösterdiğinizde kesin sonuç alacağınız, yumuşacık enfes bir lezzet...

Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ılık su

2 yumurta (sarılar üzeri için ayrılacak)

1 su bardağı sıvıyağ

3,5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı kuru maya

6-6,5 su bardağı un

Öncelikle mayayı ılık suyun içerisinde şeker ile açın. Ardından sıvı sayılabilecek bütün malzemeleri içerisine ilave edin.

Üzerine yavaş yavaş unu ilave edin. Ardından suyunu tam kaybetmeden tuzunu ilave edip yoğurun.

Ele çok az yapışan bir hamur elde etmelisiniz. 8-10 dakika yoğurmanın sonunda yapışkanlık elinizden gidecektir.

Yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için yarım saat ila 1 saat arasında dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezeler halinde yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Ardından bezelerin arasını yağlayıp, şeritler halinde uzatarak şekil verin. Tekrar tepsiye dizin.

Tepside mayasının gelmesini bekleyin ve ısıtılmış fırına verin.

Aniden pişirmemek adına, ortalama 180-200 derecelik bir fırında kabararak pişmesini sağlayın.

Şimdiden afiyet olsun...