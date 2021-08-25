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Gündem 'P!NÇ' Oğuzhan Uğur'a, İsmailağa Cemaati'nden 'muhteşem' cevap! 'Biraz içimiz soğusun' dedi ve paylaştı
Gündem

'P!NÇ' Oğuzhan Uğur'a, İsmailağa Cemaati'nden 'muhteşem' cevap! 'Biraz içimiz soğusun' dedi ve paylaştı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoglu’nun torunu Abdulhâlık Ustaosmanoğlu, Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur'a, paylaştığı Ayet-i Kerime ile 'Hesap günü' hatırlatmasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 22:18:00 - 2021-08-25 22:25:39
'P!NÇ' Oğuzhan Uğur'a, İsmailağa Cemaati'nden 'muhteşem' cevap! 'Biraz içimiz soğusun' dedi ve paylaştı

 Yeniakit.com.tr 

Oğuzhan Uğur, 'P!NÇ' adlı rezil Youtube programının yeni sezon tanıtım videosunda, Müslümanları 'terörist' gibi göstermeye çalışmış ve Taliban üyelerini temsil eden oyuncuları ile açıkça 'ırkçılık' suçu işlemişti.

'İşte bugün de Mü'minler kafirlere güler.'

İsmail Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoglu’nun torunu Abdulhâlık Ustaosmanoğlu, isim kullanmadan Oğuzhan Uğur'a tepki gösterdi. Ustaosmanoğlu, twitter hesabından paylaşımda bulundu. "İslâmî olan ne varsa alaya alanları, tahkir edenleri elbet bir gün bizde alaya alacağız." Ustaosmanoğlu, Mutaffifîn Suresi 34. Ayet-i Kerimesi'ni paylaşarak, "İçimizi soğutsun, gönlümüzü mesrur kılsın." ifadesini kullandı.

Mutaffifîn Suresi 34. Ayet: 'İşte bugün de Mü'minler kafirlere güler.'

Soruşturma başlatılmıştı

Oğuzhan Uğur'un yayınladığı haddi aşan videoya tepki gösteren bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın toplantısı düzenleyerek, Uğur için suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Başsavcılığı da, Oğuzhan Uğur hakkında, 'İslami değerlere hakaret etmek' suçundan soruşturma başlattı.

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