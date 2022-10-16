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Medya P!NÇ Oğuzhan Uğur 'kimse %100 kötü olamaz' deyip FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın teklif etti!
Medya

P!NÇ Oğuzhan Uğur 'kimse %100 kötü olamaz' deyip FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın teklif etti!

Babala TV adlı Flaş tv çakması Yotutube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulundu. Bu paylaşımlar büyük tepki çekerken, Uğur’un tweetleri sildiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 10:51:00 - 2022-10-16 11:50:26
P!NÇ Oğuzhan Uğur 'kimse %100 kötü olamaz' deyip FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın teklif etti!

Babala TV adlı Flaş tv çakması Yotutube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulundu. Bu paylaşımlar büyük tepki çekerken, Uğur’un tweetleri sildiği görüldü.

Babala TV adlı Yotutube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan Hakan Şükür’e yayın davetinde bulunan Oğuzhan Uğur, “Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?” ifadelerini kullandı. Uğur’un paylaşımları büyük tepki çekti.

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Yorumlar

Egeli

Bunların hepsi aynı kavağın kaşığı güzelleme yapacak

Ömer

Dikkat çekmek gündem çıkarmak paraları götürmek reklam yapmak hedefleri bu . Yani. Şu internet faydaları çok ama öyle gereksiz saçma boş şeyler var ki çoğu insanlar sapıtmış ne tıklayalım ne izletelim
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