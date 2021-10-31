Plazma ürünleri üreteceğiz! Sanayicilerimizi bağrımıza basıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maxicells firması tarafından Silivri’de hayata geçirilen ‘Plazma Ürünleri Üretim Tesisi’nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Açılışlar peş peşe

Son dönemde devasa tesislerin açıldığını belirten Varank, şunları kaydetti: “Daha ekim ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adana’da 1.7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip Ceyhan Propilen Üretim Tesisi’nin temelini attık. Aradan iki hafta bile geçmeden Eskişehir’de 850 milyon liralık yatırımla kurulan Haier Beyaz Eşya fabrikasının açılışını yaptık. 550 milyon Euro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temelini de atmış durumdayız. Bu tesiste dünyada 12 merkezde üretilen kan üniteleri imal edilecek. Yani bu fabrika, dünyada bu alandaki 13’üncü tesis olacak.”

İstihdama katkı

Varank, Maxicells’in fabrikasının önemli görevler göreceğini anlattı. Fabrikada kan ürünleri üretileceğine işaret ederek, “Faaliyete geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak yüksek teknolojili tesis, Türkiye’den her yıl yurtdışına ödenen 1.2 milyar liralık rakamın yurtiçinde kalmasını sağlayacak. Kan tedariki konusu ise Türk Kızılayı’yla yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak” diye konuştu.

Varank, Türkiye’ye yatırım yapan bütün sanayicileri ayrım yapmadan desteklediklerinin altını çizdi. Varank, “Biz ülkemize yatırım yapan tüm sanayicilerimizi en ufak ayrım yapmadan bağrımıza bastık, basmaya da devam ediyoruz. Fikirden pazara üretim süreçlerinin her aşamasını etkin programlarımızla destekliyoruz. TÜBİTAK’la firmalarımızın AR-GE harcamalarına ciddi katkılar sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Proje bazlı teşvikler

KOSGEB’le yatırım sürecindeki KOBİ’lerin makine-teçhizattan personel giderlerine kadar birçok kalemdeki kaynak ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kritik ihtiyaçlarımızı giderecek, dışa bağımlılığımızı azaltacak, AR-GE yoğun yatırımlara proje bazlı destekler sunuyoruz. Yabancı yatırımlarının artması, bölgesel gelişmişlik farklarının azalması için stratejik teşvikler veriyoruz. Türkiye’nin kalkınmasındaki öncelikli sektörlere yatırım yapanlara yer tahsisi yapıyoruz. Bunları da öyle kafamıza göre değil; teşvik ve sanayi bölgeleri kanununa -ilgili mevzuatlara- göre yapıyoruz. Sonuç olarak kanunun gerektirdiği şartları yerine getiren tüm yatırımcılarımıza ayrım yapmadan biz bu destekleri veriyoruz.

Ne yaptığımız ortada

Muhalif, CHP’li siyasetçilere de ‘Şartları sağlayın, ülkemizde katma değer oluşturun, size de bu destekleri verelim. Yer tahsisi yapalım’ diyoruz. Bunu geçmişte defalarca yaptık. Toplamda 23 endüstri bölgesi ilan ettik. Hiçbir zaman firmalarımıza sağladığımız destekleri gizlemedik. Bizim bütün teşviklerimiz aleni bir şekilde Resmi Gazete’de ilan ediliyor. Maxicells’in bu fabrikası için de ne yaptığımız ortada. Diğer endüstri bölgelerinde olduğu gibi kendilerine yatırım yapmak kaydıyla bir kira karşılığında bu araziyi tahsis ettik. Arazinin tapusu Hazine’de kalmaya devam ediyor. Bütün olay bundan ibaret. Bu açıklamayı da yalan labirentinde kaybolmuş olan CHP için değil, aklı karıştırılmaya çalışılan temiz yürekli vatandaşlarımız için yapıyorum. Çünkü biz biliyoruz ki CHP’nin amacı, hiçbir zaman üzüm yemek ya da milletimizin hakkını savunmak değil. Tam aksine amaçları hep bağcıyı dövmek, nerede bir yatırım var onu engellemek. Bakınız, biz ne zaman enerjimizi bir yatırıma veya bir hizmete çevirmeye kalksak karşımızda adeta bir enerji emici gibi dikilen CHP zihniyeti oluyor. Yatırım gördüğünde kırmızı görmüş boğa gibi ‘Acaba ardında bir şey bulabilir miyiz’ diye sağa sola saldırıyorlar.”

Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz

Ülkelerce dönüşümden geçen sağlık sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıldığını hatırlatan Varank, şunları söyledi: “Dünyada çok büyük bir sektör olan ilaç ve tıbbi cihaz alanında tekelleşmeyi nasıl kırabiliriz? Bunu kendimize dert edinmek istiyoruz. Bugün ilaç ve tıbbi cihazda ticaret hacmi 2 trilyon doların üzerindedir. Bilhassa pandemiyle birlikte sektörün ekonomik ve stratejik önemi net bir şekilde görüldü. Günümüzde giyilebilir ve mobil sağlık uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Bu bağlamda ülkeler büyük bir dönüşümden geçen sağlık sektörüne büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Mili Teknoloji Hamlesi öncülüğünde kendi kendimize yetebilen bir ülke olma yolunda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.”

Yol haritası açıklanacak

Akıllı yaşam ve sağlık alanındaki yeni yol haritasının gelecek yılın başında ilan edileceğine dikkat çeken Varank, “Bu sene Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’yla hemoglobinden aglutinan serumlarına, çocuk felci aşılarına, insülin içeren ilaçlara, ultrason ve tomografi cihazlarına kadar birçok ürünün geliştirilmesi için çağrıya çıktık. Sonuçlarını yakın zamanda duyuracağımız programla katma değeri yüksek ürünlerden yerli ve milli olarak üretebileceklerimizi ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Sağlık alanında faaliyet yürüten firmaları buluşturan kümelenmeleri desteklediklerini anımsatan Varank, “Tematik kuluçka hizmeti veren teknoloji merkezlerine KOSGEB aracılığıyla ciddi yardımlar yapıyoruz. İlaç ve medikal sektöründe yer alan AR-GE merkezlerimize sağladığımız muafiyetler, vergisel avantajlar da 600 milyon liranın üzerine çıkmış vaziyette. Bunun yanında ilaç ve tıbbi ekipman firmalarının AR-GE projelerini TÜBİTAK kanalıyla destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz” dedi.