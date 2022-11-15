PlayStation'ın en sevilenleri belli oldu

Oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan ve yıllardır giriştiği Xbox rekabeti sayesinde sürekli diri kalmayı başaran PlayStation, hala en önemli konsollardan biri konumunda. Konsolunun popülaritesini arttırmak ve unutulmasına engel olmak isteyen Sony ise ara ara PS4, PS5 ve PS VR için en çok indirilen oyunların bir listesini paylaşıyor.

İlk olarak PlayStation 5 için paylaşılan listeye bakacak olursak, birinci sırada Call of Duty: Modern Warfare II’nin yer aldığını görüyoruz. Steam’in de en çok indirilen oyunu konumunda olan bu yapımı izleyen isimse FIFA 23. Son defa FIFA ismiyle satışa sunulan bu oyun hala listelerin ilk 3’ü içerisinde yer almayı başarıyorken, üçüncü sırada ise Gotham Knights’ı görüyoruz.

teknolojioku.com'dan Ufuk Tufan'ın aktardığına göre, en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde yer alan Call of Duty: Modern Warfare II’ye bir de PlayStation 4’de bakmak istersek, bu oyunun PS4 içerisinde ikinci sıraya düştüğünü görürüz. Bu listenin ilk sırasındaki isim ise FIFA 23.Yani anlayacağınız, PlayStation 5 ile PlayStation 4’ün listelerinde birinci ve ikinci sıralar yer değiştirmiş durumda. PS4’ün en çok indirilen üçüncü oyunu Minecraft’ken dördüncü sırayı GTA V, beşinci sırayı ise Red Dead Redemption 2 almış.

Son olarak PlayStation VR oyunlarına göz attığımız zamansa, listenin zirvesinde Job Simulator’u görüyoruz. Onu Beat Saber isimli oyun takip ederken bu listenin üçüncüsü olma hakkını ise Superhot VR isimli yapım kazanmış.