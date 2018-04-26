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PlayStation VR’de titreyen görüntüyle nasıl baş edilir?

Oldukça eğlenceli ve ilgi çekici olan VR deneyimleri, sizi bambaşka dünyalara sürükleyebilir. Ancak bu noktada titreyen bir görüntü kesinlikle her şeyi mahvedecektir. Bu noktada Sony, sorunun üstesinden gelebilmek için oldukça büyük bir çaba harcadı. Hal böyle olunca bizlerde sizin için Playstation VR’de sarsıcı görüntüden kaçınmanın yollarını paylaşacağız.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:54
PlayStation VR’de titreyen görüntüyle nasıl baş edilir?

PlayStation VR, odadaki konumuzu belirlemek için bir çift fotoğraf makinesine güvenir. Bu kameralar, kameranın ne kadar uzak olduğunu ölçmek için VR gözlüğünün önündeki ışıkları kullanır ve bu kurumunun 6 fitlik bir mesafesi mevcuttur. Sony, 6 ft’lik çizgiyi aştığınızda genellikle uyarı verir. Ancak 6 ft’lik çizgide kaldıysanız, zaman zaman istikrarsızlık meydana gelir.

Bu durumu engellemenin yolu, uyarı mesajını görene kadar geri geri yürümek ve daha sonra ileriye doğru adım atmaktır. Koltuğunuz 6 ft çizgisinde bulunuyorsa, bir veya iki inç ileri kaydırmak isteyebilirsiniz. Bu aynı zamanda VR’a geri döndüğünüzde, arkanıza yaslandığınızda veya arkanıza döneceğinizde uyarı görmenizi de engelleyecektir.

Diğer bir yandan kamerayı temizlerken ya da kamerayı kaza ile hareket ettirdiğinizde küçük sorunları PlayStation 4 menüsünün içinden yeniden kalibrasyon ile sabitleyebilirsiniz.

  • PlayStation menüsünde Ayarlar'a gidin.
  • Ayarlar menüsünden Cihazlar'ı seçin.
  • Cihazlar menüsünden PlayStation VR'yi seçin.
  • İzleme Işıklarını Ayarla'yı seçin.
  • Üç ayarlama prosedürünü tamamlayın.

Yeniden kalibrasyonu tamamladıktan sonra, kulaklık setiniz her kulaklık başlangıç ayarından sonra doğru olacaktır. Keyfini çıkarın!

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:54
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