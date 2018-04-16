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PlayStation kullanıcılarını sevindiren haber

Sony, PlayStation için çıkan oyunları listelediği mağazasında, oyunun Türkçe dil desteği sunup sunmadığını belirtmiyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
PlayStation kullanıcılarını sevindiren haber

PlayStation oyuncuları, konsol dünyasının en aktif mağazalarından birisine sahipler. Ancak Türk oyuncuların, Türkçe oyun oynamak konusunda ciddi sıkıntıları var. Üstelik bu sıkıntılar daha oyun arama sürecinde mağazada başlıyor. Binlerce Türk oyuncu, oyunların Türkçe dil seçeneğe sahip olup olmadıklarından habersiz bir şekilde oyun arıyor. 

Binlerce oyuncu için bu durum önemli bir sıkıntı. Çünkü oyunun dil desteği hakkında bilgi sahibi olmak için satın alıp indirmek gerekiyor. Eğer bu mümkün değilse bir başka oyuncudan, Türkçe dil seçeneği olan bir oyun duyunca harekete geçiyorsunuz. 

Uygulama PlayStation için piyasaya sürülen oyunların arasında, Türkçe dil desteğine sahip oyunlar hakkında size bildirim gönderiyor. Uygulama oyunları PlayStation 3, PS 4, PS Vita ve PS VR başlıkları altında Türkçe Altyazılı ve Türkçe Dublajlı olmak üzere iki farklı kategoride topluyor.

Yapımcılar, bir içerik olarak kullanıcıya sunulacak oyunları test ediyorlar ya da test etmiş kişilerden bilgi alıp listeliyorlar. Bu nedenle bütün kullanıcıların Türkçe oyun gördülerinde ekibe bildirmelerini sağlayan “Tükçe oyun bildir” butonu da bulunuyor. 

Uygulama ekibi, bu işi tamamen gönüllü bir şekilde yaptıklarını söylüyorlar.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
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