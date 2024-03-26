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Teknoloji PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti
Teknoloji

PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-03-26 07:04:00 -
PlayStation 5 Pro sızdırıldı: Sony harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5'in Pro sürümünün özelliklerinin sızdırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Resmi bir açıklama olmasa da sosyal medyada yeni oyun konsolunun özellikleri ve çıkış tarihi açıklanmıştı. Teknoloji devi Sony, sızıntıyla ilgili kaynağı bulmak için harekete geçti.

Sony, oyun konsolu PlayStation 5'in Slim versiyonunu geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin merakla beklediği oyun konsolunun özellikleri sızdırılmıştı.

İlk olarak Moore's Law is Dead isimli YouTube kanalı, PS5 Pro'nun bazı özelliklerini kapsayan ayrıntıları ortaya çıkardı.

Videoda Playstation 5 Pro'nun özelliklerine ait, bilgilerin olduğu resmi gibi görünen bir belge yer alıyordu.

ÜÇÜNCÜ TARAF İŞ ORTAKLARINA VERİLMİŞ

Sızıntının ardından Sony kaynağı bulmak için harekete geçti. Paylaşılan görüntülerin firma tarafından üçüncü taraf iş ortaklarına verildiği öğrenildi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu durum göz önünde bulundurulursa PlayStation 5 Pro iddialarının gerçek olduğu söylenebilir.

YÜZDE 45 DAHA HIZLI, IŞIN İZLEME İSE PS5'İN DÖRT KATI!


Ayrıa PS5 Pro'nun işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı ve ışın izlemenin standart PS5'e kıyasla iki ila dört katı kadar büyük destek alacağı öne sürüldü.

Ayrıca standart PlayStation 5'te 10,28 teraflop bulunurken, yeni sürüm PS5 Pro'da ise bu sayının 33,5 olacağı kaydedildi.

8K ÇÖZÜNÜRLÜĞE KADAR DESTEK

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürleğe kadar destek verebilecek makine öğrenimi için özel mimarı ve PlayStation makine öğrenimi geliştiriyor.

PLAYSTATİON 5 PRO, PS5 PRO NE ZAMAN GELECEK, NASIL OLACAK?

Doğal olarak, resmi olarak teyit edilmiş hiçbir şey olmadığı için, bunlar yüz değerinde ve müjdeli gerçek olarak alınmamalıdır.

Ancak sızıntılara göre PS5 Pro konsolu 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek. 

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