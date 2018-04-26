PlayStation 5 için geri sayım başladı

Sony'nin sevilen oyun konsolu PlayStaion'ın 5'inci sürümü için oyunseverleri yakından ilgilendiren bir iddia geldi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 7nm işlemci teknolojisini kullanarak CLN7FF kod adlı bir çip üretimine başladı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre bu çipler PS5'in işlemci altyapısını oluşturacak.

Bu da Sony'nin PlayStation 5 için artık düğmeye bastığı anlamına geliyor. Sony hala PlayStation 5 için bir tarih vermemek konusunda inadını sürdürüyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, Sony, 2020'de yeni PS konsolunu görücüye çıkaracak.

Peki PlayStation 5'te hangi özellikler yer alacak?



İşte sıkça dile getirilen iddialar:

4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek ve PlayStation VR entegrasyonu.