Play-off finali öncesi büyük şok! Southampton men edildi, Hull City'nin rakibi değişti
İngiltere Championship’te play-off finali öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği belirtilen Southampton organizasyondan men edilirken Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City finalde Middlesbrough’un rakibi oldu.
İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselme mücadelesi öncesi futbol gündemini değiştiren bir gelişme yaşandı.
Rakip değişti
İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izleyen Southampton, İngiltere Championship play-off finalinden men edildi. Hull City, play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.
İngiltere’de Bağımsız Disiplin Komisyonu, bir kulübün antrenmanlarını izinsiz kayda almaya ilişkin EFL (Football League Championship) tüzüğünün birden fazla ihlalini gerçekleştiren Southampton’ı Championship play-off’larından men etti. Bu karara ek olarak Southampton’a gelecek sezon için 4 puan silme cezası da verildi.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley’de Premier Lig’e yükselmek için Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.