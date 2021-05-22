Play of ikinci tur rövanş maçını kim aldı?
TFF 1. Lig play-off'ta finale yükselen isim belli oldu. İstanbulspor Altay karşılaşması sona erdi. Peki, Play of ikinci tur rövanş maçında hangi takım tur atladı? Play of ikinci tur rövanş maçını kim aldı?
TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler, Süper Lig yolunda son derece kritik öneme sahip maçın sonucunu araştırmaya başladı.
Play of ikinci tur rövanş maçını kim aldı?
Süper Lig'de yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u tek golle mağlup eden Altay, ilk finalist oldu.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ege temsilcisinin tek golünü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, altıncı kez mücadele ettiği play-off turunda üçüncü kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Altay'ın rakibi, Samsunspor-Altınordu mücadelesinin galibi olacak.