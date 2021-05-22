Play of ikinci tur rövanş maçında hangi takım tur atladı?
İlk maçta İstanbulspor'u 3-2'yle geçerek avantaj sağlayan Altay bugün de alacağı skorla adını finale yazdırmayı hedeflemişti. Play of ikinci tur rövanş maçının sona ermesiyle hangi takımın tur atladığı merak kazandı. Peki, İstanbulspor Altay maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altay, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Süper Lig'de yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında İstanbulspor'u tek golle mağlup eden Altay, ilk finalist oldu.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ege temsilcisinin tek golünü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, altıncı kez mücadele ettiği play-off turunda üçüncü kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Altay'ın rakibi, Samsunspor-Altınordu mücadelesinin galibi olacak.