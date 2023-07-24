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Ekonomi Platin fiyatı tekrar 1000 doların üzerine çıkabilir!
Ekonomi

Platin fiyatı tekrar 1000 doların üzerine çıkabilir!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 11:19:00 -
Platin fiyatı tekrar 1000 doların üzerine çıkabilir!

UBS, platin fiyatının tekrar 1000 doların üzerine çıkmasını bekliyor

UBS, platin fiyatının tekrar 1000 doların üzerine çıkmasını bekliyor

Güney Afrika'da maden üretiminin azalması ile birlikte platin piyasasında yılın geri kalanında arz yetersizliği olacağını öngören UBS, platin fiyatında toparlanma bekliyor.

Avrupa'da dizel motorlu araç satışlarının azalmasını ve düşen paladyum fiyatlarını yakından takip etmekte olduklarını belirten UBS, platin fiyatının yeniden 1000 dolar/ons seviyesini üzerine çıkacağını öngördü.

Spot ons platin fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,18 artışla 967,10 dolar seviyesinde.
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