Platin fiyatı tekrar 1000 doların üzerine çıkabilir!
UBS, platin fiyatının tekrar 1000 doların üzerine çıkmasını bekliyor
UBS, platin fiyatının tekrar 1000 doların üzerine çıkmasını bekliyor
Güney Afrika'da maden üretiminin azalması ile birlikte platin piyasasında yılın geri kalanında arz yetersizliği olacağını öngören UBS, platin fiyatında toparlanma bekliyor.
Avrupa'da dizel motorlu araç satışlarının azalmasını ve düşen paladyum fiyatlarını yakından takip etmekte olduklarını belirten UBS, platin fiyatının yeniden 1000 dolar/ons seviyesini üzerine çıkacağını öngördü.
Spot ons platin fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,18 artışla 967,10 dolar seviyesinde.
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