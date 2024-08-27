Plastik sandalyeyi bakın kimler getirmiş! Burcu Köksal'ın koltuk krizi elinde patladı

Dün, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 30 Ağustos törenlerinde kendisine verilen plastik sandalyenin belediye tarafından temin edilip alana getirildiği, kendi getirdikleri sandalye üzerinden kriz çıkarttıkları ortaya çıktı.

Akit’in ulaştığı görev çizelgesinde, “platform ve koltukların kazır bulundurulması” görevinin CHP’li Afyon Belediyesinin sorumluluğunda olduğu belirtiliyor.

ASLAN: “KENDİLERİ GETİRDİ, SUNİ KRİZ ÇIKARDILAR”

AK Parti Afyon Milletvekili Hasan Aslan, “Tören öncesi protokoldeki yerine oturdu ve kendi getirdikleri sandalyeyi beğenmeyerek kriz çıkardı. Misafir Paşa’nın eşi oturduğu yerden kalkarak aklınca suni kriz çıkarmaya çalışan bu kadına nezaket dersi verdi. Kısaca atalarımızın şehit kanlarının döküldüğü, sabahlara kadar çarpıştığı bu kutsal yerde sandalye beğenmeyen bu hanımefendi hem suni bir kriz çıkardı, hem de gelen misafirlere saygısızlık etti...Zafer Müzesi açılışındaki saygısızlığını yazmadım bile...102 yıl önce siz olsaydınız, 'süngümün sapı neden deri kaplama değil' diye kriz çıkarır, trip atar, ve bu topraklar için can vermiş Yüzbaşı Agah efendi şehitliğine gelmediğiniz gibi savaşa da gelmezdiniz herhalde. Zaten size ne süngü, ne kılıç beğendirebilirdik!” şeklinde konuştu.



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