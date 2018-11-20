Plastik işçilerini bekleyen tehlike

Hastalanmak! Adını biz koymak istemiyoruz. Fakat belirtileri yazalım ve bunlardan en az birini bile yaşıyorsanız gittiğiniz hekime mutlaka mesleğinizle ilgili detaylı bilgi verin.

Plastik üretim işinde çalışanlar, temas eden deri alanında kuruma, çatlama, kızarma ve sıvı dolu kabarcıkların olduğu sorunlar yaşayabilirler.

Baş ağrısı, uyuklama, dikkat dağınıklığı ve mide bulantısı şikayetlerin başında gelir.

Kendinizi normal olmayan bir biçimde yorgun hissediyor musunuz?

Güç harcamadığınız halde kalp çarpıntısı hissediyor musunuz?

Sık sık kol veya bacaklarınızda ürpermeler (‘diken diken olma’ hissi) oluyor mu?

Sık sık sinirlenir misiniz ya da keyifsiz olur musunuz?

Sık sık herhangi bir konuya dikkatinizi odaklamakta zorlanır mısınız?

Zayıf bir hafızanız mı var?

Olağanüstü durumlar haricinde terler misiniz?

Giysi düğmelerinizi açıp kapatırken zorlanıyor musunuz?

Genel olarak okuduğunuz bir yazıyı (gazete, kitap) anlama güçlüğünüz var mı?

Yakınlarınız hafızanızın zayıflığından şikayetçi mi?

Sobayı kapatmak, kapıyı kilitlemek gibi rutin yaptığınız şeyleri, geri dönüp kontrol etmek zorunda kalır mısınız?



Farkındaysanız bir dizi beyin aktivitesini ilgilendiren belirtilerden bahsettik.

Bu rahatsızlıkların mesleğinizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için, hekiminize mesleğinizi mutlaka belirtiniz.