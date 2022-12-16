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Aktüel Plastik imalathanesinde korkutan yangın
Aktüel

Plastik imalathanesinde korkutan yangın

Tuzla’da bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği imalathane kısa sürede alevlere teslim olurken, yangında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 23:52:00 - 2022-12-16 23:52:54

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Tuzla Tepeören Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir plastik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği imalathane kısa sürede alevlere teslim oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İmalathanede çıkan yangına müdahale etmek isteyen işçilerden üçü yaralandı. Yangına müdahale etmeye çalışan işçilerden birisini çevredeki vatandaşlar kurtararak kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Hafif şekilde yaralanan diğer 2 işçiyi ise sağlık ekipleri olay yerinde ambulansa alarak müdahale etti. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıktığı imalathanede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

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