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Yaşam Plastik fabrikasında yangın paniği
Yaşam

Plastik fabrikasında yangın paniği

Yeniakit Publisher
2024-06-17 02:24:00 -
Plastik fabrikasında yangın paniği

Samsun’da 2 gün önce yanan bebek bezi fabrikası tekrardan alevlenirken, yangının yakın civardaki başka bir plastik fabrikasında çıktığını zanneden vatandaşların ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve 2 gün önce de yanan Pedo bebek bezi fabrikasında gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sanayiden dumanlar ve alevler çıktığını gören vatandaşlar, gece karanlığındaki yangının civardaki başka bir plastik fabrikasında çıktığını zannederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Son dönemde oldukça fazla sayıda çıkan fabrika yangınlarına bir yenisi daha eklendiğini düşünen ekipler teyakkuza geçti.

Olay yerine giden ekipler, yangının ihbar edilen plastik fabrikasında değil, daha önce de yanan ve çatısının çökmesi sonucu 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının içinde çıktığını tespit ettiler. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

 
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