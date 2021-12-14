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Kadın - Aile Plastik eşyalar nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Plastik eşyalar nasıl temizlenir?

Evimizde en çok kullanılmakta olan plastik eşyaların mutlaka temizliğine önem vermelisiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 00:28:00 - 2021-12-14 01:31:35
Plastik eşyalar nasıl temizlenir?

Plastik temizliği yapılmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlara neden olur. Plastik eşyaların kirlenmesi, tozlanması ya da lekelenmesi durumunda evinizde kolayca kullanacağınız malzemelerle temizleme yapabilirsiniz.

Plastik eşyaları temizleme yöntemi

Malzemeler

Kabartma Tozu

1 fincan kabartma tozu

1 fincan su

Bez, Sünger, Fırça

Bir kabın içerisinde kabartma tozu konularak üzerine su ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar karıştırmanız gerekmektedir. Lekelenmesi gibi bir durumda plastik üzerinden bu lekeyi de çıkartma konusunda etkili olur. Macun kıvamına geldiğinde plastiğin üzerine sürülmeli ve lekenin ciddiyetine göre fırçalanmalı ardından sünger ile birlikte ovulmalıdır. En sonunda ise nemli bir mikrofiber bez ile birlikte silinmelidir. Kurutulması içinde kuru ve yine mikrofiber bez ile kurutulması gerekmektedir. Plastik içerisine su dolmayacak bir eşya ise o zaman durulamak için musluk altında da yapabilirsiniz.

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