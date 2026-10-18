"Plastik atıklar Kaş Limanı'na kadar ulaşır" diyen Öztürk'ten yüzme uyarısı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Halk Plajı'nda son günlerde çekilen su altı görüntülerinde, yüzenlerin çevresinde çok sayıda küçük parçacık ve daha büyük plastik atık bulunduğu görüldü. Görüntülerde insanlar, su yüzeyinin hemen altındaki atıkların arasında yüzüyor.

Görüntüleri sanal medyadan paylaşan eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, denizde plastik atık ve mikroplastik kirliliği bulunduğunu belirterek bu tür sularda yüzülmemesi uyarısında bulundu. 2014-2018 yılları arasında müsteşarlık yapan Öztürk, 23'üncü dönem Hatay Milletvekilliği görevinde de bulundu.

Öztürk kirliliği Adana'daki sağanağa bağladı

Öztürk, Adana bölgesinde etkili olan sağanakla, plastik atıkları açıkta depolayan tesislerden ve yasa dışı döküm alanlarından atıkların denize sürüklendiğini söyledi: "Yasa dışı dökülen plastik atıklar ve mikroplastiklerin büyük bölümü, yağışlı havalarda denize taşınır. Plastik atıklar Kaş Limanı'na kadar ulaşır."

Plastik parçacıkların yüzme sırasında ağız yoluyla alınabileceğini anlatan Öztürk, bu parçacıkların hastalık yapıcı mikroorganizma taşıma ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini, mikroplastikle kirlenmiş sularda yüzmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Öztürk: Avrupa'dan gelen atık bu yıl haziran-temmuzda aylık ortalama 1145 tona geriledi

Geri dönüşüm tesislerinin çalışma koşullarına yönelik denetimlerin önemine değinen Öztürk, atıkların açıkta depolanmasının, mikroplastiklerin ve atık suların kontrolsüz biçimde çevreye yayılmasının önlenmesini istedi. "Plastik atık geri dönüşüm tesisleri AB normlarında çalışmadığı sürece Akdeniz, plastik atıklarla ve mikroplastiklerle kirlenmeye devam edecektir. Akdeniz'de turizm ciddi zarar görecektir" diyen Öztürk, kirliliğin kaynağının belirlenmesini ve atıkların denize ulaşmadan önlenmesini istedi; yalnızca kıyılarda yapılan temizlik çalışmalarının yeterli olmayacağını söyledi.

Öztürk, Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 milyon ton plastik atık oluştuğunu, Avrupa ülkelerinden de yılda yaklaşık 500 bin ton plastik atığın ithal edildiğini, yurt içindeki atıkların önemli bölümünün çöp depolama alanlarına gittiğini aktardı. Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen aylık ortalama plastik atık miktarı 2025'te 42 bin 790 ton iken, bu yılın haziran ve temmuz aylarında aylık ortalama 1145 tona indi. Öztürk, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin Avrupa'nın plastik atık merkezi haline gelebileceği uyarısını da ekledi.

Konyaaltı için ağustosta da uyarmıştı

Öztürk, ağustos ayında da Konyaaltı Plajı'ndaki mikroplastik kirliliğine ilişkin açıklamalar ve uyarılarda bulunmuştu. Plastik parçacıkların yutulmasının veya ağızla temasının özellikle çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturabileceğini söyleyen Öztürk, kirliliğin kaynağının mutlaka tespit edilmesini isteyerek Konyaaltı ve Çıralı kıyılarındaki kirletici kaynakların incelenmesi gerektiğini belirtmişti.

Plastiklerin zamanla daha küçük parçacıklara ayrılarak deniz ortamına yayıldığını anlatan Öztürk'e göre balıklar bu parçacıkları besin sanarak yutabiliyor; parçacıklar sindirim sisteminde birikerek tıkanıklıklara ve beslenme sorunlarına yol açabiliyor. Öztürk, kentsel, endüstriyel ve geri dönüşüm kaynaklı atık sular ile denizde terk edilen balıkçılık ekipmanlarını kirlilik kaynakları arasında saydı ve plastiklerin besin zinciri yoluyla başka canlılara taşınabildiğini söyledi.