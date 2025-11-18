Planlayarak, hazırlık yaparak boşandığı eşinin işyerini basıp öldürdü: ‘Ani sinirle yaptım’ dedi

  • İSTANBUL
Çanakkale'de dedesinden kalma tek kırma tüfeği doldurup 2.5 ay önce boşandığı eski eşi Şerife A.'nın çalıştığı (37) işyerini av tüfeğiyle basıp öldüren Ferdi A. (45) daha ağır cezadan kurtulmak için savcılıktaki ifadesinde "Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.

11 Ekim saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'ne gelen Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'ın çalıştığı işletmeye girerek yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

Ferdi A.'nın savcılıkta verdiği ifadede “Şerife A.'ın Ezine de çalıştığı iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma silahla dükkana sabah 11.00 sıralarında gittim. Tüfeği kendisine tuttum ve tetiği çektim. Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.

