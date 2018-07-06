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Plakaları çamurla kapatan sürücüye görülmemiş ceza!

Sivas’ta kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp Karayolları Denetleme İstasyonundan kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsüne 14 bin 500 lira para ceza kesildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:00
Plakaları çamurla kapatan sürücüye görülmemiş ceza!

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Adana’dan yüklediği kavunları Sivas’a getiren A.T idaresindeki kamyonet Kayseri-Sivas yolu üzerinde Karayolları Denetleme İstasyonunda bulunan otomatik plaka okuma ve kantar sistemlerinden kaçmak için plakalarını çamurla kapattı.

İhbar üzerine trafik polisi ekipleri kamyoneti otogar kavşakta durdurdu. Daha sonra kamyonet Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Karayolları Denetleme İstasyonuna götürülerek kantardan geçirildi. Kamyonetin taşıyacağı yük 7 bin 500 kilogram olması gerekirken kantarda yapılan ölçümde yükün yaklaşık 10 ton olduğu belirlendi.

Yapılan incelemeler sonrası kamyonet sahibine ve sürücüsüne Karayolları Ekiplerince yaklaşık 11 bin lira ceza kesilirken, trafik yönünden ise yaklaşık 3 bin 500 lira para cezası kesildi. Toplamda ise 14 bin 500 lira para cezası kesildi. Daha sonra kamyonette bulunan kavunlar başka bir araca aktarılarak götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:00
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Erzincan
  4. Adana
  5. sivas
  6. trafik
  7. ceza

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