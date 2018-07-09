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Plajda korkunç ölüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plajdaki buzdolabından içecek almak isterken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
Plajda korkunç ölüm!

Muğla'nın Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir otelin işlettiği plajda ailesiyle denize giden Volkan Gülenç (45), buzdolabından içecek almak isterken akıma kapılarak yere yağıldı.

Durumu fark eden otel personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülenç, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Gülenç'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede buzdolabında elektrik kaçağı olduğunu tespit eden polis, taksirle ölüme sebebiyet vermekten hakkında işlem yaptığı bir otel çalışanının ifadesini aldı. Bu kişi, daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
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