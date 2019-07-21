Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre’ye 4-2 mağlup oldu Plaj Futbol Milli Takımı, Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre’ye 4-2 mağlup oldu.

Plaj Futbol Milli Takımı, Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre’ye 4-2 mağlup oldu. Mücadelede millilerin 2 golünü de Barış Terzioğlu kaydetti.

Moskova’da düzenlenen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Plaj Futbolu Milli Takımı, ikinci mağlubiyetini aldı. Dünya Kupası elemelerinde ilk maçında Belarus’a 6-3’lük skorla yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da İsviçre’ye 4-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Türkiye’nin golleri ise Barış Terzioğlu’ndan geldi.

Plaj milliler, yarın elemelerin son karşılaşmasında Litvanya ile mücadele edecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu ise şu şekilde:



Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Alanya Belediye Spor), İsmail Turhan (Alanya Belediye Spor), Serkan Banazlı (Gümüldür Spor)

Defans: Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisar), Oğuzhan Karaca (Manavgat Belediyesi), Semih Türkmen (Alanya Belediye Spor), Volkan Yeşilırmak (Erciş Belediye Spor), Yasin Bağcı (Alanya Belediye Spor), Recep Demir (Manavgat Belediyesi), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyesi), Ferhat Gülbağ (Tepecik Spor)

Forvet: Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediye Spor), Barış Terzioğlu (Erciş Belediye Spor), Erkan Akbal (Seferihisar)

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